36.5 % حصة المشروبات والمنتجات الغذائية بتجارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

استحوذت المشروبات والمنتجات الغذائية على أكثر من ثلث تجارة أبوظبي الغذائية والزراعية، خلال العام الماضي حسب تقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي، أمس. وبلغ إجمالي قيمة تجارة أبوظبي من المشروبات والمنتجات الغذائية 6.36 مليارات درهم تشكل نسبة 36.5% من إجمالي تجارة أبوظبي الزراعية والغذائية البالغة 17.4 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وجاءت المنتجات النباتية في الترتيب الثاني بإجمالي 5.2 مليارات درهم وبنسبة 29.6% تليها الحيوانات الحية ومنتجاتها بقيمة 4.99 مليارات وبنسبة 29%. وتوزعت تجارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية للعام الماضي بين 7.8 مليارات درهم واردات و6.3 مليارات درهم صادرات و3.3 مليارات درهم إعادة تصدير.

تراجع طفيف

وشهد إجمالي التجارة الخارجية للسلع الزراعية لإمارة أبوظبي لعام 2019 تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2018، والذي بلغ فيه حجم تجارة السلع الزراعية والغذائية 18.6 مليار درهم. وتصدرت الحيوانات الحية ومنتجاتها واردات أبوظبي 2019 بنحو 2.7 مليار درهم تليها المنتجات النباتية بنحو 2.67 مليار، بينما تصدرت المشروبات والمواد صادرات أبوظبي الغذائية والزراعية بإجمالي 3.36 مليارات درهم، تشكل نسبة 53.3% من إجمالي الصادرات. كما احتلت المواد والمشروبات الغذائية الترتيب الثاني في تجارة المعاد تصديره بقيمة 990 مليون درهم، وسبقتها المنتجات النباتية بقيمة 1.8 مليار درهم.

القطاع الزراعي والحيواني

وكشفت تقريران آخران لمركز إحصاء أبوظبي عن القطاع الزراعي والحيواني أن إجمالي مساحة الحيازات الزراعية في أبوظبي بلغت 749 مليون دونم بنهاية 2019، أنتجت 247 ألف طن من التمور بقيمة 1.68 مليار درهم، كما أنتجت 161 ألف طن من المحاصيل الحقلية بقيمة 227 مليون درهم، إضافة إلى 122 ألف طن من الخضراوات بقيمة 356 مليون درهم. ووصل إجمالي عدد الحيوانات في أبوظبي بنهاية العام الماضي 548 ألفاً و966 رأساً بين ضأن وماعز وأبقار وجمال، إضافة إلى أكثر من 80 ألفاً من الطيور والدجاج. بلغت كمية الأسماك المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها نحو 58 ألف طن.

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