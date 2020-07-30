الإمارات تدعو لتحقيق الربط الكهربائي العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت الإمارات إلى تحقيق الربط الكهربائي الكامل بين الدول العربية، جاء ذلك في كلمة لمعالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لجامعة الدول العربية، الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

ترأس اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وحضرها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعدد من الوزراء وممثلي الدول العربية الأعضاء.

وأعرب معالي المهندس سهيل المزروعي عن أمل وطموح الإمارات بتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة، وتحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل، مشيراً إلى أن المشروع سيسمح بإنشاء سوق للكهرباء، وسيحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن العربي، وسيساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وترأس وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة في الدورة الاستثنائية من المجلس الوزاري العربي للكهرباء. وضم الوفد المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة، وعدداً من مسؤولي الوزارة وممثلي سفارة الإمارات في مصر.

وخلال الاجتماع دعا أحمد أبو الغيط إلى تركيز الجهود للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة.

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