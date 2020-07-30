مليارا درهم تصرفات العقارات بدبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من ملياري درهم، حيث شهدت الدائرة خلال الأسبوع المنقضي تسجيل 443 مبايعة بقيمة 746.44 مليون درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 375.39 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 371.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نايف. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 27 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم والثالثة نخلة جميرا بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 49 مليون درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين بمنطقة برج خليفة كأهم مبايعات الشقق والفلل. وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 45 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 39 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم والثالثة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 918.21 مليون درهم منها 125 رهن أراض بقيمة 806.38 ملايين درهم و108 رهونات فلل وشقق بقيمة 111.83 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 147 مليون درهم وأخرى في منطقة القوز الصناعية الثالثة بقيمة 137 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 55 هبة بقيمة 377.76 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القوز الأولى بقيمة 65 مليون درهم وأخرى في منطقة الممزر بقيمة 55 مليوناً.

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