272000 مستفيد من حزمة دعم «المركزي»

المصدر: أبوظبي – البيان

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سحبت البنوك العاملة في الدولة 43.6 مليار درهم تشكّل 87.2% من حزمة الدعم المقدمة من المصرف المركزي البالغة 50 مليار درهم حتى 18 الجاري واستخدمت 95% منها (أي 41.42 مليار درهم) لتأجيل دفعات قروض لفائدة قطاعات متأثرة بجائحة «كورونا» بارتفاع 37.6% مقارنة بالمبلغ المستخدم بداية يونيو. واستفاد 26 بنكاً من الدعم المقدم من بينها 17 بنكاً سحب 100% من حصته مقارنة بـ 15 بنكاً بداية يونيو، ووصل مجموع العملاء المتأثرين الذين استفادوا من الدعم إلى 272382 عميلاً.

وبحسب تقرير أمس، خلال اجتماع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حول مخرجات أعمال لجنة كوفيد 19 ارتفع إجمالي المبلغ الذي استفادت منه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 4.1 مليارات درهم بنمو 28.1% مقارنة مع 3.2 مليارات بداية يونيو وارتفع عدد الشركات المستفيدة من 7440 شركة بداية يونيو إلى 9527 شركة في 18 يوليو بارتفاع 28%. أما بالنسبة للأفراد، فبلغ عدد المستفيدين 260616، بنمو 110% مقارنة بعددهم بداية يونيو.

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