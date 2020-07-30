«جميرا فلج سيركل» يستقطب المستثمرين السعوديين

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد مشروع «جميرا فلج سيركل» في الآونة الأخيرة، إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين السعوديين، سواء لشراء وحدات سكنية لغرض الاستثمار، أو للمشاركة في تطوير مشاريع قيد الإنجاز بهدف بيعها في السوق الثانوي. ويعد المشروع، الذي تمتلكه نخيل العقارية ويضم عشرات المطورين الفرعيين، واحداً من المشاريع السكنية الشهيرة في دبي ويتمتع ببنية تحتية متكاملة ومرافق وخدمات متنوعة ومتعددة. وفي أحدث صفقات البيع والشراء في المشروع قام مستثمر سعودي ببدء عمليات تطوير أحد الأبراج السكنية في إطار شراكة مع مستثمر إماراتي مناصفة بنسبة 50% لكل منهما، وتبلغ قيمة المشروع 165 مليون درهم، ويتكون من 29 طابقاً تضم 186 وحدة سكنية. وقال علي السلامي، مؤسس ورئيس «جي في جي» للتطوير العقاري، إن أعمال الأساسات في البرج انطلقت أخيراً وسيجري تسليم المشروع للملاك أواخر 2021، موضحاً أن المستثمر السعودي مطمئن عموماً إلى جدوى استثماراته في دبي ومطمئن إلى أنه سيجني عائداً استثمارياً مجزياً.

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