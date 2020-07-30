35 تطبيقاً إلكترونياً لتحويل العيدية

المصدر: أبوظبي – البيان

حدثت هيئة تنظيم الاتصالات قائمة تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية التي تتيح تحويل عيدية العيد لترتفع من 33 إلى 35 تطبيقاً.

وأوضحت أن عدد تطبيقات البنوك المتاحة التي يمكن من خلالها تحويل عيدية العيد ارتفع من 23 إلى 25 تطبيقاً، وتشمل تطبيقات بنوك «دبي الإسلامي» و«مصرف الهلال» و«مصرف عجمان» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات الإسلامي» و«سيتي بنك» و«دبي التجاري» و«رأس الخيمة الوطني» و«نور بنك» و«الفجيرة الوطني» و«أم القيوين الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«المشرق» و«البنك العربي» و«الأهلي الكويتي» و«حبيب بنك المحدود» و«اتش اس بي سي الإمارات» و«يونايتد بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«الكويت الوطني» و«العربي المتحد» و«بنك برودا».

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