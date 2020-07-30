التضخم يتراجع للشهر الـ 18

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تراجعت معدلات تضخم أسعار المستهلكين في الدولة 2.36% على أساس سنوي خلال يونيو مقارنة بالشهر ذاته من 2019، لتواصل انكماشها للشهر 18 على التوالي.

وكشفت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أمس، عن وصول الرقم القياسي العام «التضخم» إلى 107.25 نقاط في يونيو الماضي مقابل نحو 109.84 في يونيو 2019، وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.09% في يونيو مقارنة بنحو 106.9 نقاط في مايو السابق له.

وتراجع التضخم إثر هبوط 7 مجموعات إنفاق تتصدرها السكن والمياه والكهرباء والغاز (تشكل 34.1% من الوزن النسبي لإنفاق المستهلكين) بنسبة 2.95%، وخدمات النقل (تشكل 14.6%) بنحو 11.12%، والتجهيزات والمعدات المنزلية (تشكل 5.6%) بنسبة 3.39%، وخدمات الصحة 0.14%، والترويج والثقافة 18.66%، والمطاعم والفنادق 2.17% والاتصالات 0.21%.

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