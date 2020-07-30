"عُمان للتأمين" تستحوذ على «دبي ستار سيجورتا أي. أس.» بنسبة 49%

المصدر: دبي - البيان

استحوذت شركة عُمان للتأمين، على شركتها التابعة «دبي ستار سيجورتا أي. أس.» بالكامل، عن طريق الحصول على نسبة 49% إضافية من رأس المال المُصدر والمستحق.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي أمس، إن «دبي ستار سيجورتا أي. أس» تشرع تحت لواء الإدارة الجديدة، في بناء سياسة تركز على أعمال الخطوط التجارية المؤسسية لتلبية متطلّبات سوق التأمين على الإنشاءات والممتلكات والحوادث المتنامية في تركيا.

وأضافت أن هذه الخطوة ترمي إلى ترسيخ مكانة الشركة وقدرتها على التنويع الجغرافي علاوة على حضورها في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وهذا ما سيبرزه هذا الاستحواذ الذي سيتيح الفرصة للوصول إلى الأسواق الأوروبية واستكشافها. واشترت عُمان للتأمين عام 2012 حصة 51 % من «دبي ستار سيجورتا».

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