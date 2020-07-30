«طاقة» تضيف 151 ملياراً لرسملة الأسهم

المصدر: أبوظبي – البيان

أضافت الأسهم المحلية ما يناهز 151 مليار درهم لرأسمالها السوقي، خلال تداولات يوليو الجاري، معززةً في الأساس بمكاسب سوق أبوظبي، وخصوصاً سهم «طاقة» بعد دمج الشركة لمعظم أصول مؤسسة أبوظبي للطاقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ارتفعت القيمة السوقية لسهم «طاقة» من 4.15 مليارات درهم نهاية الشهر الماضي، إلى 149.5 مليار درهم، نهاية جلسة أمس، وزادت القيمة السوقية لسوق أبوظبي من 494.5 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، إلى 646.5 ملياراً نهاية الشهر الجاري، بينما انخفضت رسملة سوق دبي بنحو محدود من 293.06 ملياراً إلى 292.4 مليار درهم.

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