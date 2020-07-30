المدير الإقليمي لـ«بيمو»: نتوقع استمرار الأداء الإيجابي لأسهم التقنية

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

توقع فادي خوري، المدير العام الإقليمي لشركة «بيمو» لإدارة الأصول، التابعة لمجموعة «بنك أوف مونتريال»، أن يستمر الأداء الإيجابي لأسهم شركات التقنية الأمريكية وعلى رأسها شركة «أمازون»، خصوصاً مع نمو أحجام التجارة الإلكترونية بشكل كبير وإقبال المزيد من المستهلكين على التسوق الإلكتروني، بالإضافة إلى استمرار سياسات التحفيز الأمريكية التي تقدم عامل دعم إضافي لأسهم الشركات الأمريكية الكبيرة، حتى في حال انخفاض مستوياتها.

وأوضح خوري في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، أن نمو التسوق الإلكتروني سيتواصل حتى في حال عودة جميع المحال التجارية ومراكز التسوق للعمل من جديد وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد «كوفيد 19»، خصوصاً وأن المستهلك أصبح على معرفة أكبر بمزايا التسوق الإلكتروني.

وأضاف إن المخاطر الوحيدة التي قد تؤثر على تداولات أسهم أمازون وغيرها من أسهم شركات التقنية الكبرى تنبع من احتمال فوز الديمقراطيين بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك لأن مرشحهم جو بايدن وعد بتفكيك تلك الشركات نظراً لحجمها الكبير، وتماشياً مع سياسات كسر الاحتكار التي يتبعها الديمقراطيين.

وحول آخر تأثيرات «كوفيد 19» على الأسواق خصوصاً مع الحديث عن انتهاء فترة التعافي وجني الأرباح، قال خوري إن الأداء لا يزال إيجابياً بشكل عام في الأسواق الأمريكية والأوروبية حتى بعض الأسواق الناشئة باستثناء البرازيل وجنوب أفريقيا. ولا يزال الحاجز الفني لمؤشر أس اند بي محافظاً منذ فترة على مستوى 3000 نقطة.

وهذا يعني أن توقعات الأسواق لا تزال إيجابية وهذا الأداء مدفوع بشكل رئيسي بفضل الأداء الجيد لأسهم شركات التقنية الكبرى. وأضاف: «التقييمات ما زالت مرتفعة وقد لا تعكس أساسيات السوق وعادة تكون التقلبات في هذه الظروف منخفضة ولكن نجد أن مستوى مؤشر الخوف مرتفع اليوم وهذا بسبب سرعة التعافي الحاصل والذي أدت إليه السياسات المالية والتحفيزية وما زالت تؤثر إيجابياً على الأسواق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز