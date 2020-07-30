«غلوبال فاينينس»: الإمارات تحافظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة

المصدر: دبي- سيد صالح

ذكرت مجلة «غلوبال فاينينس» البريطانية أن الإمارات نجحت في الاحتفاظ بتصنيفاتها الائتمانية السيادية المرتفعة الصادرة خلال الفترة الأخيرة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية المرموقة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا».

ونشرت المجلة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية العالمية تقريراً، أمس، عن الاتجاه المتزايد خلال الفترة الأخيرة من جانب الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي إلى إصدار السندات. وأوضح التقرير أن سندات دول الخليج، وبصفة خاصة السندات الإماراتية، قادرة على استقطاب المستثمرين الدوليين بصورة كثيفة، وتوقع التقرير أن ترتفع القيمة الإجمالية لإصدارات السندات السيادية الخليجية بنهاية العام إلى 67 مليار دولار، بالمقارنة مع 52,9 مليارا في 2019.

وتطرق التقرير إلى التصنيفات الائتمانية السيادية لدول الخليج، فذكر أن كل المؤسسات المعنية بإصدار هذه التصنيفات ثبتت التصنيفات المرتفعة للإمارات خلال الفترة الأخيرة، رغم تداعيات «كوفيد 19»، كما ثبتت أيضاً نظراتها المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارات. وكان من أبرز هذه المؤسسات «موديز»، التي ثبتت أخيراً تصنيف الإمارات المرتفع مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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