ندوة لـ«جافزا» حول «التعاون من أجل نمو آمن ومستدام»

المصدر: دبي - البيان

نظمت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ندوة افتراضية بعنوان «التعاون والتكامل من أجل نمو آمن ومستدام» وذلك لإطلاق حملة توعية شاملة.

وشارك عدد من المتحدثين البارزين في الندوة الافتراضية منهم؛ الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الاتصالات والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أخصائي طب المجتمع، ورمزي الزرعوني، المدير العام لشركة أجيليتي اللوجستية، حيث استعرضوا أفضل الممارسات التي يطبقونها في مواقع العمل، من أجل الحفاظ على أعلى معايير السلامة، وضمان استمرارية أعمالهم بكفاءة وفاعلية.

وضمت إجراءات «جافزا» الشاملة إطلاق «حملة توعية» لما تمثله من أهمية عالية في منع انتشار العدوى، يواكبها تحفيز وتشجيع للعملاء على «إجراء فحوصات الفيروس المتكررة» للكشف عن الحالات المصابة. كل ذلك يدعمه «بروتوكول التعقيم» الذي تتبعه «جافزا» للحفاظ على صحة الأفراد في مواقع العمل.

خدمات

كما سلط النقاش الضوء على دور «جافزا» في تعزيز الأمن الغذائي في دبي والدولة والمنطقة بشكل عام، حيث قامت بإضافة خدمات جديدة تعززها باقات من الحلول المتقدمة لقطاع المواد الغذائية، تشمل خطوط الإنتاج المتطورة لتعبئة المنتجات الغذائية الخام في عبواتها النهائية.

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: عبر قرن من الزمان، لم تواجه الإنسانية أزمة صحية بالتحدي الذي شكلته جائحة «كوفيد 19»، لكننا تمكنّا بإرادتنا وتصميمنا من التغلب عليها، متبعين توجيهات قيادتنا الرشيدة، ومكرسين مواردنا وقدراتنا بأقصى طاقة ممكنة. وقد أظهر كافة موظفينا وفرق العمل لدينا خلال تلك الأزمة أعلى درجات الالتزام والعمل بلا كلل، لحماية المجتمع والحفاظ على استمرار تدفق حركة التجارة.

وأضاف: نقوم الآن باستئناف أنشطتنا التجارية، محققين الانتعاش والتوسع السريع في جميع مجالات اقتصادنا، ولكن مع عدم وجود لقاح أو علاج فعال، فإن الحماية الوحيدة المتاحة لنا هي الحرص المضاعف واتخاذ الاحتياطات الوقائية واتباع الإرشادات التوجيهية لضمان السلامة. وقد بدأنا بالفعل بتقييم الوضع الحالي واتخذنا تدابير وقائية لمكافحة انتشار الفيروس، شملت برنامجاً شاملاً للتعقيم، معززاً بإجراء أكثر من 000, 7 اختبار «كوفيد 19» لموظفينا وشركائنا التجاريين، لتكون مرافقنا على أهبة الاستعداد لاستقبال موظفينا وعملائنا.

وقال الدكتور سيف درويش، رئيس قسم الاتصالات والعلاقات العامة في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أخصائي طب المجتمع: تكمن مهمتنا في تقديم خدماتنا للإسعاف بشكل مبتكر، وتعزيز نماذج الرعاية الشاملة والمتكاملة؛ من خلال رفع مستوى المشاركة المجتمعية. ففي إطار جهودنا المستمرة للحد من انتشار وباء «كوفيد 19»، قمنا بإطلاق وحدة الفحص المتنقلّة ضمن مبادرة «فحصك علينا»، والتي تهدف إلى فحص أفراد المجتمع خاصةً من كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم في مكان إقامتهم، وتجنيبهم عناء التوجه إلى المستشفى لإجراء الفحص المتعلق بفيروس كورونا.

أفضل الممارسات

قال رمزي الزرعوني، المدير العام لشركة أجيليتي اللوجستية: نقدر شراكتنا مع «جافزا» لما تتبناه من أفضل الممارسات ضمن أحدث المرافق ذات المستوى العالمي. وفي ذروة الإغلاق خلال الوباء، أظهرت «جافزا» استعداداً تاماً ومرونة عالية في عملياتها، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن. ما شكل انسجاماً مع ما نقوم به في أجيليتي اللوجستية من إجراءات صارمة في منشآتنا.

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