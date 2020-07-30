رفع الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمراكز التجارية في أبوظبي إلى 80%

المصدر: أبوظبي – وام

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ملاك ومديري المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل وخارج المراكز التجارية في أبوظبي برفع نسبة الطاقة الاستيعابية لاستقبال الزبائن إلى 80% مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من عدوى فيروس «كوفيد19» الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

جاء ذلك في تعميم صادر عن الدائرة في إطار جهودها المتواصلة لضمان استمرارية الأعمال في ظل العودة التدريجية لأنشطة القطاعات الاقتصادية والخدمية على مستوى إمارة أبوظبي بسبب تداعيات «كوفيد19».

وقال راشد البلوشي وكيل الدائرة إن الدائرة تعكف حالياً على دراسة الأنشطة الاقتصادية التي توقفت أنشطتها خلال الفترة الماضية على مستوى إمارة أبوظبي للعمل على استعادة تعافيها وقدرتها على استئناف نشاطها الاقتصادي وتقديم الخدمات إلى مجتمع أبوظبي.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل حالياً بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على ترجمة توجيهات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرامية إلى تفعيل وتطوير منظومة الاقتصاد المحلي للإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية وتجاوز الأزمة الراهنة من خلال تحويلها إلى فرص استثمارية تتماشى مع المتغيرات الإقليمية والعالمية.

وأضاف: نحرص على متابعة التزام كافة المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة داخل وخارج المراكز التجارية في الإمارة بالتعاميم والإجراءات الوقائية والاحترازية بما يضمن صحة وسلامة أفراد المجتمع ونحن على ثقة في تعاون الجهات في تطبيق تلك الإجراءات انطلاقاً من حرصهم على تحقيق أهدافنا المشتركة وتحقيق تطلعاتنا في العودة التدريجية السليمة.

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