أجندة دبي حافلة بالفعاليات والعروض خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أن أجندة عيد الأضحى تأتي ضمن مفاجآت صيف دبي 2020، وتقدم الكثير من الفعاليات والأنشطة والتجارب الترفيهية الرائعة، لتضمن للمقيمين والزوار أجمل الأوقات وأمتعها، من خلال عروض ترويجية وتخفيضات في العديد من الأسواق ومراكز التسوق وباقات الإقامة في فنادق دبي الفاخرة، وأنشطة وفعاليات متنوعة تناسب مختلف الأعمار.

ولفت في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إلى أن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة يتضمن العديد من المهرجانات والمواسم التي ينتظرها سكان وزوار دبي، وفي كل مناسبة في المدينة يتم تصميم وإطلاق أنشطة وفعاليات، تميز كل حدث لتجعل منه ذكرى لا تنسى. والعيد في دبي سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى كذلك، لهما فعالياتهما الخاصة.

ورداً على سؤال حول مستوى التزام مراكز التسوق والمتاجر بالإجراءات الاحترازية، لضمان صحة وسلامة العاملين والزوار قال الخاجة: تأتي سلامة المتسوقين على رأس أولوياتنا، فقد تم إعادة فتح مراكز التسوق أبوابها أمام الجمهور مع ضرورة الالتزام بتطبيق شروط الجهات المعنية، حفاظاً على صحة وسلامة المتسوقين والزوار وتلبية احتياجاتهم. وأضاف: وتتطلب المرحلة الراهنة التي يمر بها العالم تحلي الجميع بالمسؤولية والحرص الكامل النابع من الواجب الوطني تجاه الوطن وكل من يعيش على أرض الإمارات والتعامل بمسؤولية، خلال عمليات التسوق والتقيد التام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالحفاظ على سلامة الجميع.

حفلات

وأشار الخاجة إلى أن قائمة فعاليات «العيد في دبي- عيد الأضحى» تشمل حفلات غنائية لنجوم من العالم العربي من بينها حفل غنائي خيري مباشر للفنان الإماراتي حسين الجسمي في دبي أوبرا يوم السبت الموافق 1 أغسطس من الساعة 10 ليلاً وحتى منتصف الليل. ويأتي هذا الحفل في إطار احتفالات العيد في دبي، وبالشراكة مع مجموعة MBC، وسيحيي الحفل إلى جانب الفنان حسين الجسمي الفنانة يارا، كما سيتضمن الحفل ظهوراً خاصاً لمجموعة من نجوم برنامج «ذا فويس كيدز». وسيعود ريع الحفل بأكمله لصالح علاج الأطفال المتأثرين من تداعيات وباء "كوفيد 19"، بالإضافة إلى حفل آخر تستضيفة دبي أوبرا للفنانة الراحلة أم كلثوم بتقنية الهولوغرام أيام 6 و7 و8 أغسطس. ويجمع الحفل بين الموسيقى الحية وأحدث تقنيات العرض ثلاثي الأبعاد.

معارض

ولفت الخاجة إلى أن الفعاليات تشمل أيضاً معارض فنية، حيث سيشارك الفنان العالمي خواندريس فيرا أعماله المشهورة عالمياً بتأثيراتها ثلاثية الأبعاد على أرضية فناء سيتي ووك الداخلي. وسيقدم الفنان @artkal3 المقيم في دولة الإمارات عرضاً مباشراً للرسم بالبندول خلال عطلات نهاية الأسبوع ليرسم أعمالاً فنية رائعة. كما تقدم الفنانة ياروسلافا ديب باستخدام الرمل وأدواتها الفنية وأسلوبها الخاص في التلوين أعمالاً فنية مرسومة بدقة،

فيما تتيح فعالية إطلالات مدهش في العيد للعائلات جعل أطفالهم يظهرون بإطلالات مستوحاة من إطلالة مدهش للحصول على فرصة الفوز بقسيمة شرائية بقيمة 500 درهم.

تخفيضات وحول تخفيضات العلامات التجارية خلال العيد، أوضح الخاجة: العلامات التجارية العالمية في قطاع التجزئة تقدم عروضاً ترويجية وخصومات كبيرة للمتسوقين وعشاق التسوق عبر الإنترنت، على سبيل المثال تقدم وجهة التسوق الفريدة ذا أوتلت فيليدج بمناسبة العيد في دبي خصومات تصل إلى 90 في المئة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بألعاب الواقع الافتراضي، كما سيحظى زوار ذا أوتلت فيليدج بفرصة الفوز بجوائز فورية خلال عطلات نهاية الأسبوع، تشمل الإقامة في فندق روف دبي باركس آند ريزورتس، وقسائم تسوق وغيرها الكثير.

وتقدم الوجهة الشاطئية ذا بييتش من 30 يوليو وحتى 8 أغسطس العديد من العروض والأنشطة الترفيهية، ما يجعلها إحدى الوجهات المفضلة للعائلات والأصدقاء خلال أيام عيد الأضحى.

ويقدم نخيل مول العديد من العروض والفعاليات الرائعة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعروض الصيفية التي تستمر حتى 29 أغسطس، بالإضافة إلى العروض الخاصة بفترة العيد ضمن عرض تسوق واربح حتى 8 أغسطس.

فيما يمكن لزوار فستيفال بلازا ربح جوائز نقدية يومية بقيمة 2000 درهم عند إنفاق 200 درهم خلال الفترة من 30 يوليو وحتى 2 أغسطس.

وهناك أيضاً تحدي تيك توك – في مول الإمارات، حيث يمكن لرواد مواقع التواصل الاجتماعي وعشاق تطبيق تيك توك تصوير مقطع فيديو ونشره على تطبيق تيك توك بين 30 يوليو و15 أغسطس، ليحصل الفيديو الفائز على جائزة خاصة.

كما تقدم وجهة السيف للمتسوقين فرصة الفوز بإقامة في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف. كما يمكن للزوار الاستمتاع بعروض الفنادق والمطاعم خلال العيد، والتي تشمل الإقامة في فندق كانوبي باي هيلتون دبي السيف مع الإفطار وركوب العبرة، وخصم بنسبة %80 على المشتريات من سوق الهدايا التذكارية، بالإضافة إلى كوب من القهوة في مقهى الفندق أو مطعم سكافوس هيلتون.

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