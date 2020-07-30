إطلاق برنامج مسابقات «عروض الشارقة للتسوق»

المصدر: الشارقة - البيان

تتواصل في الشارقة فعاليات الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق» التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة استثنائياً هذا العام بهدف دعم قطاع التجزئة في الإمارة وتعزيز حركة المبيعات والأسواق بعد تأثرها بجائحة «كوفيد19»، وذلك تحت شعار «ابتسم أنت في الشارقة»، حيث رسمت العروض الابتسامة على وجوه المتسوقين وشهدت إقبالاً كبيراً في الأسبوع الأول من انطلاق هذا الحدث، في إطار سعيهم للاستفادة من الخصومات الكبرى التي تجاوزت الـ75% وتقدمها أبرز العلامات التجارية في مختلف المراكز التجارية.

برنامج

وتشهد حملة «عروض الشارقة للتسوق»، التي تشارك فيها عشرات من مراكز التسوق وأعداد كبيرة من محال التجزئة المنتشرة على مستوى الإمارة والمنطقة الشرقية والوسطى، احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تنظيم برنامج تلفزيوني مباشر للمسابقات والسحوبات بالتعاون والتنسيق مع الشريك الإعلامي هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث سيتم بثه على تلفزيون الشارقة على مدار أيام العيد وعطلة نهاية الأسبوع، وسيتضمن مسابقات وأسئلة وأجوبة ثقافية، بالإضافة إلى تخصيص فقرة ترويجية خاصة لمركز التسوق الذي يتم بث البرنامج منه، وإجراء لقاءات مع المتسوقين وتوزيع جوائز فورية، بالإضافة إلى الإعلان عن الفائزين بالجوائز الأسبوعية الكبرى التي تتضمن 12 سيارة نوع BMW_X2، وقسائم شرائية وإقامة في الفنادق وغيرها الكثير من الفرص المميزة التي سيحظى بها المتسوقون.

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