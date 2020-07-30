«لاجونا واتربارك» تطرح باقة كبار الشخصيات

المصدر: دبي - البيان

تقدم «لاجونا واتربارك» التي تتميز بموقعها في لامير، الوجهة الشاطئية الأروع في دبي باقة جديدة لكبار الشخصيات، ومع حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تجمع كل المزايا والخدمات من أجل المزيد من المرح والتسلية!

ويمكن للضيوف الاستفادة من جميع الامتيازات التي تتيحها الحديقة المائية خلال العطلة الصيفية مقابل 295 درهماً فقط، ومن ضمنها تذاكر المسار السريع، وخدمة صف السيارات المجانية، والمنشفة المجانية، وكراسي الاستلقاء تحت الشمس، والخزائن المخصصة، إضافة إلى وجبة غداء من القائمة الفاخرة التي تقدمها «لاجونا واتربارك».

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