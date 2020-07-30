رسالة دبي وطيران الإمارات للعالم: أهلاً بكم في مدينتنا

المصدر: دبي - البيان

تتوقع طيران الإمارات إقبالاً كبيراً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتذكّر العملاء بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة لتجنب ازدحام حركة المرور.

وبدأ نمو وتيرة السفر اعتباراً من مساء أمس لتصل إلى الذروة اليوم الخميس 30 يوليو.

وفي الوقت الذي يبحث الناس عن خيارات لقضاء إجازاتهم الصيفية، فإن رسالة دبي وطيران الإمارات إلى العالم هي «أهلاً بكم إلى مدينتنا لتستمتعوا بما توفره من عناصر جذب عدة، مع اتخاذ مختلف الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي تضمن لكم سفراً سلساً وإقامة آمنة».

ويمكن للسياح التقدم بسهولة للحصول على تأشيرة مسبقة، أو ختم التأشيرة عند الوصول إذا كانوا يحملون جواز سفر من إحدى 70 دولة ومنطقة مؤهلة للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول، وفقاً لأنظمة الدخول والهجرة التي كانت سارية قبل الجائحة.

وقامت دبي أيضاً بتحديث متطلبات دخول القادمين. واعتباراً من 1 أغسطس، سيكون اختبار «بي سي آر» الخاص بـ«كوفيد 19» وإبراز شهادة بذلك إلزامياً لجميع المسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين إلى المملكة المتحدة وأوروبا على رحلات طيران الإمارات أيضاً حيازة شهادة اختبار «بي سي آر» سلبية.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «لا تزال دبي وجهة جذابة للزوار الدوليين. وقد شهدنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ استأنفت دبي استقبال السياح أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن الوجهة دبي على emirates.com، بالإضافة إلى نمو الحجوزات وأعداد المسافرين القادمين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة».

عروض سفر جذابة

وتابع عادل الرضا: «تعمل طيران الإمارات مع سياحة دبي وشركائنا الآخرين لتوفير عروض سفر وبرامج سياحية جذابة، وسوف يتم الإعلان عن هذه العروض قريباً».

وأضاف الرضا قائلاً: «نحن ندرك أن الناس يتوقون للسفر ولا يستغنون عنه، لكنهم قد يكونون غير متأكدين من أحدث اللوائح، ويسعون للحصول على ضمانات بشأن السلامة والسفر بسهولة. لذا، فإننا في طيران الإمارات نعمل جاهدين لضمان وصول أحدث التحديثات لعملائنا وشركائنا التجاريين. وقد طبقنا إجراءات وتدابير توفر المرونة، ونحن أول ناقلة تقدم تغطية عالمية مجانية للنفقات المتعلقة بكوفيد 19 إذا ما ثبتت إصابة أحد المسافرين على رحلاتنا أثناء سفره بعيداً عن بلاده».

يذكر أن دبي تعد من أوائل المدن العالمية التي حصلت على ختم «السفر الآمن» من مجلس السفر والسياحة العالمي، ما يعني المصادقة على الإجراءات الشاملة والفعّالة التي تتخذها لضمان صحة وسلامة الزوار. ومنذ استئناف دبي استقبال الزوار الدوليين، فإن أعداد الذين تثبت إصابتهم بالفيروس في دولة الإمارات تشهد انخفاضاً متواصلاً.

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية بفضل شواطئها النظيفة المشمسة والأنشطة الترفيهية والتراثية وفنادقها من مختلف الدرجات. وفي عام 2019 بلغ عدد الزوار الذين استقبلتهم دبي 16.7 مليوناً، بالإضافة إلى مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية والأحداث الرياضية والترفيهية.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

68 وجهة

وأعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى كلارك (الفلبين) اعتباراً من أول أغسطس المقبل، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة في الشهر المقبل، ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.

وسوف تشغل طيران الإمارات 6 رحلات أسبوعياً بين دبي وكلارك بطائرات البوينج 777-300ER، وقد تم تحديد مواعيد هذه الرحلات في أوقات ملائمة تلبي احتياجات المسافرين.

وباستئناف الرحلات إلى كلارك، ستعمل طيران الإمارات بخدمات منتظمة إلى محطتين في الفلبين، حيث كانت بدأت تشغيل رحلات العاصمة مانيلا منذ 11 يونيو الفائت. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة إلى 13 مدينة عبر عشر دول وأقاليم في جنوب وجنوب شرق آسيا.

وسوف تعمل الرحلة «ئي كيه 2520» أيام الاثنين والأربعاء والسبت، وتغادر دبي الساعة 2:55 فجراً، وتصل إلى مطار كلارك الدولي الساعة 3:45 عصراً، وتقلع رحلة العودة «ئي كيه 338» من كلارك الساعة 5:15 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 9:40 ليلاً. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، تغادر الرحلة «ئي كيه 2572» دبي في الساعة 4:50 صباحاً وتصل إلى كلارك في الساعة 5:40 مساءً. وتقلع رحلة العودة من كلارك «ئي كيه 338» في الساعة 7:10 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.

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