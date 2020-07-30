عالم فيراري و«وارنر براذرز» يرحبان بالضيوف

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم «وارنر براذرز» أبوظبي باستقبال الضيوف مجدداً، اعتباراً من يوم أمس، وذلك في أجواء احتفالية مميزة ترحيباً بعشاق ومحبي المدن الترفيهية.

واستقبلت عالم فيراري أبوظبي ضيوفها بعرض احتفالي خاص تضمّن لوحات راقصة باستخدام أعلام المدينة الترفيهية، في حين قامت الشخصيات المحبوبة مثل بينو وبيرتو بالترحيب بالضيوف من مسافة آمنة قبل بدء العد التنازلي لإعادة الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية الرائدة على مستوى العالم.

وفي عالم «وارنر براذرز» أبوظبي، أمضى الضيوف أوقاتاً حافلة على وقع أنغام وإيقاعات موسيقى الـ «دي جي» الحية في منطقة وارنر براذرز بلازا. وقبل دخول الضيوف إلى المدينة الترفيهية المغلقة الأكبر في العالم، تم تقديم عرض ترفيهي مخصص للترحيب بالضيوف مع إطلالة مميزة للشخصيات المحبوبة في المدينة الترفيهية، بما فيها «باغز باني»، وشخصيات «جستس لييغ»، وعائلة «ذا فلينستونز».

وكانت المدن الترفيهية قد افتتحت أبوابها يوم أمس حصرياً لحاملي البطاقات السنوية في بادرة شكر وامتنان لهم. واعتباراً من أمس الموافق 29 يوليو 2020، بدأت كل من عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي إلى جانب وجهة المغامرات الداخلية «كلايم» باستقبال الضيوف عبر قيامهم بالحجز المسبق من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بها.

ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذت عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي وكلايم أبوظبي العديد من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بمن في ذلك حاملو البطاقات السنوية بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%.

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