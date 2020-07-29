«سيدات أعمال الشارقة» يناقش مستقبل الأزياء المستدامة والصناعات الغذائية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال الشارقة، 3 جلسات عمل افتراضية خلال يوليو ضمن سلسلة جلسات منصة «حوار المجلس»، التي أطلقها المجلس في مايو 2019. وتناولت الجلسات، التي أقيمت عن بعد مستقبل الصناعات الغذائية والمشروبات والاتجاهات المستقبلية في مجال التجميل والمجوهرات ومستقبل الأزياء المستدامة.

وناقشت جلسة تحت عنوان «مستقبل الأزياء المستدامة»، أسباب التوجه نحو الأزياء المستدامة ومدى أهمية هذا القطاع، وما هي التغيرات الحاصلة في سلوك المستهلك والتجارب المكتسبة في ظل الظروف الحالية.

وأدارت الجلسة شذى علاي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، ومؤسِّسة علامة دار الشذى، وآمنة الشرع، مدير إدارة مبيعات التجزئة في منطقة المناطق الشمالية – أدنوك، ومؤسس دار الدانة للأزياء والتصميم.

وتحدثت علاي والشرع عن تجربتهما في ريادة الأعمال وخصوصاً في قطاع الأزياء المستدامة، وأشارتا إلى أن الأزياء المستدامة هي نوعية جديدة في عالم تصميم الأزياء تهدف إلى إيجاد نظام تصنيع صديق للبيئة من خلال تخفيض البصمة الكربونية في المصانع باستخدام نوعية خاصة من المواد غير الضارة بالبيئة وتخفيض عدد الأجهزة المصنعة لهذه الأزياء.

وركزت جلسة «الاتجاهات المستقبلية في مجال التجميل والمجوهرات»، بإدارة شروق المدفع، مؤسس علامة Shurooq Al Midfa Jewelry، وأولمبيا طباش، مدير التجزئة والمؤسس المشارك لـ«أنفاسك دخون»، على أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع، ودور المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في التسويق للمنتجات الجديدة.

وأدار الجلسة الثالثة التي نظمها المجلس بعنوان «مستقبل الصناعات الغذائية والمشروبات»، نوال النعيمي، مدير تنفيذي ومؤسس مطعم ومقهى «بيبر فيغ»، التي أشارت إلى أهمية مراقبة سلوك المستهلك باستمرار للحصول على أفكار جديدة تصب في اتخاذ قرارات فعالة تسهم في جذب عملاء جدد من جهة وفي تجنب إهدار الطعام من جهة أخرى.

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