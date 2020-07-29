ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات خلال يونيو

المصدر: وام

سجل الانفاق الاستهلاكي في دولة الإمارات تحسنا ملحوظا خلال شهر يونيو 2020 مما رفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك الى 107.25 نقطة بنسبة زيادة 0.33% مقارنة مع شهر مايو بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ومع التحسن المسجل في الانفاق خلال يونيو الماضي فقد تقلصت نسبة انكماش أسعار المستهلكين على المستوى السنوي الى 2.36% مقارنة الشهر ذاته من العام 2019.

ويتضح من خلال تحليل البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء أن زيادة الانفاق في 6 مجموعات من سلة الانفاق المعتمدة هي من ساهمت في ارتفاع نسبة التضخم خلال شهر يونيو الماضي .

وتستحوذ المجموعات ال 6 التي شهدت زيادة في الانفاق خلال يونيو الماضي على نحو 81% من الوزن الكلي للرقم القياسي لأسعار المستهلك. وقد جاء في مقدمتها الانفاق في قطاع المطاعم والفنادق الذي زاد بنسبة 1.27 %، وخدمات النقل 1.04 % والسلع والخدمات 0.56%، والسكن والمياه والغاز 0.48%، والتعليم 0.19%.

وعلى الجانب الأخر فقد شهدت 4 مجموعات إنفاق من سلة الانفاق تراجعا خلال شهر يونيو الماضي وجاء في مقدمتها قطاع التجهيزات والمعدات المنزلية بمقدار 1.02% والترويج والثقافة 0.39 % ثم الملابس والاحذية 0.35% والاتصالات 0.17%. فيما حافظت مجموعة الانفاق على التبغ على مستوياتها دون تغيير.

وعلى مستوى امارات الدولة، ارتفع معدل التضخم الشهري في الشارقة 1.57%، وعجمان 0.95% ، والفجيرة 0.38%، و نفس النسبة في أم القيوين ، ودبي 0.16% فيما تراجع في أبوظبي 0.08%، ورأس الخيمة 0.01%.

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