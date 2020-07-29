458 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 458 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 115 مبايعة بقيمة 266.87 مليون درهم منها 32 مبايعة للأراضي بقيمة 154.56 مليون درهم و83 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 112.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة نايف تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنية الثالثة.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعاتبقيمة 10 ملايين درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 104.22 مليون درهم منها 34 رهن أراض بقيمة 69.43 مليون درهم و37 رهن فلل وشقق بقيمة 34.79 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخوانيج الأولى بقيمة 8 ملايبن درهم وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 8 ملايين درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 87.53 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 2 بقيمة 41 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 38 مليون درهم.

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