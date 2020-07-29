مفاجآت صيف دبي تقدم باقة استثنائية من عروض الفنادق

المصدر: البيان الإلكتروني

تواصل مفاجآت صيف دبي تقديم باقة استثنائية من عروض الفنادق المميزة لتوفير كل ما يفضّله الزوار والمقيمين خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى العديد من التخفيضات والسحوبات والفعاليات والعروض الترفيهية في مختلف أنحاء دبي. وتستعد إمارة دبي لتقديم تجارب الضيافة الاستثنائية التي تشتهر بها على مستوى العالم، سواءً في المنتجعات الفاخرة أو الفنادق بأسعار منافسة، بالإضافة إلى تجارب الإقامة الفريدة من نوعها على شاطئ البحر.

وتقدّم مفاجآت صيف دبي باقة من أفضل عروض الفنادق التي تضمن تجربة صيفية لا تُنسى في عيد الأضحى المبارك.

- يقدم فندق فيدا تلال الإمارات تجربة إقامة صيفية في تلال الإمارات بأسعار مجزية تبدأ من 299 درهماً إماراتياً غير شاملة الرسوم والضرائب للغرفة في الليلة الواحدة. ويتضمن العرض مشروبات مجانية في ردهة جونيبرز كل ليلة، بالإضافة إلى قسيمة لزيارة الفندق خلال فترة سنة من تاريخ الإقامة، فضلاً عن إمكانية تسجيل الدخول المبكر في الساعة 10 صباحاً وتسجيل الخروج المتأخر في الساعة 6 مساءً. يشكل الفندق وجهة مثالية للأصدقاء والأزواج مع هذا العرض الذي يستمر حتى 30 سبتمبر.

- يتيح منتجع وسبا نيكي بيتش العصري للزوار والمقيمين تخفيضات مجزية بنسبة 30 بالمئة على أفضل أسعار الغرف والأجنحة المتوفرة، حيث يتميز المنتجع من فئة الخمس نجوم بموقعه الفريد على شاطئ جزيرة لؤلؤة جميرا وسط أروع الإطلالات على الخليج العربي وأفق إمارة دبي، بالإضافة إلى المسابح الخاصة والأطباق الفاخرة في مطاعمه الأربعة وغرف الاسترخاء واللياقة البدنية في نيكي سبا وتون جيم. يسري العرض الخاص حتى 29 أغسطس.

- يقدم منتجع ون آند أونلي جزيرة النخلة الشاطئي الفاخر تجربة إقامة مثالية في الإمارات العربية المتحدة، حيث تبدأ الأسعار من 1850 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب من 30 يوليو ولغاية 2 أغسطس. ويتضمن العرض وجبة فطور يومية وإمكانية تسجيل الوصول المبكر من الساعة 12 ظهراً بحسب توفرها، وتسجيل الخروج المتأخر حتى الساعة 6 مساءً، بالإضافة إلى رصيد بقيمة 500 درهم لكل غرفة في الليلة الواحدة والذي يمكن استرداده على المأكولات والمشروبات. يشكل المنتجع الوجهة الأمثل لاختبار تجربة فاخرة بكل المقاييس من موقعه على جزيرة هادئة. وللاستفادة من العرض، على الضيوف حجز الإقامة لمدة ليلة واحدة على الأقل لغاية 30 سبتمبر، في حين تبدأ الأسعار من 1750 درهماً غير شاملة الرسوم والضرائب عند الحجز من 3 أغسطس وحتى 30 ديسمبر.

- ويمكن للضيوف اكتشاف مدينة دبي والاسترخاء في منتجع شيراتون شاطئ الجُميرا مع عرض الإقامة المميز وعرض المأكولات والمشروبات الذي يسري حتى 30 سبتمبر ويتضمن إقامة لشخصين واسترداد تكلفة الإقامة بالكامل على المأكولات والمشروبات. كما يقدم الفندق تجربة متكاملة مع مطاعمه المميزة التي تتضمن مطعم بيكوك الصيني ومطعم وتراس بالم جاردن.

- يقدم أمواج روتانا - جميرا بيتش ريزيدنس، أحد أشهر الفنادق من فئة الخمس نجوم في دبي مارينا، فرصة الاستمتاع بتجربة إقامة مع تخفيضات بنسبة 50% على أسعار الغرف، بالإضافة إلى تخفيضات بنسبة 15% في مطاعم الفندق التي تقدم تشكيلة منوّعة من أشهى أطباق المطابخ الإيطالية والأمريكية والبريطانية واليابانية.

ويتميز الفندق بموقعه على الممشى الترفيهي والتجاري الساحر والشهير عالميًا "ذا ووك" والذي يبعد ثلاث دقائق عن الشاطئ، بالإضافة إلى الغرف الفريدة بإطلالتها على الخليج العربي من التراس الخاص. يسري العرض حتى 4 أكتوبر.

وتعد الدورة الثالثة والعشرين من مفاجآت صيف دبي (9 يوليو وحتى 29 أغسطس 2020)، جزءاً من جدول الفعاليات السنوية لقطاع التجزئة في دبي، والتي تضم مهرجانات رئيسية وعروضاً ترويجية وتجارب حصرية.

ويدعم مفاجآت صيف دبي 2020 الراعي الرئيسي بنك رأس الخيمة الوطني وماستركارد، وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين إعمار (دبي مول)، وماجد الفطيم (مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة)، ومجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، ونخيل مولز (ابن بطوطة مول، وذي بوينت، ونخيل مول وسوق التنين 2)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، ومراس (سيتي ووك وبوكس بارك وذا بيتش وذا أوتلت فيليدج والسيف ولا مير)، وطيران الإمارات، والسوق الحرة دبي، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، واينوك، والشركة الوطنية للمواد الغذائية، واتصالات.



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