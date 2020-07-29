طيران الإمارات تتوقع إقبالاً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: البيان الإلكتروني

تتوقع طيران الإمارات إقبالاً كبيراً على السفر خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتذكّر العملاء بضرورة الوصول إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة لتجنب ازدحام حركة المرور.

وسوف يبدأ نمو وتيرة السفر اعتباراً من مساء اليوم لتصل إلى الذروة يوم غد (الخميس 30 يوليو).

وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 3 ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم.

وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم من أجهزتهم المكتبية أو المحمولة خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، وتسليم أمتعتهم على كاونترات خاصة عند وصولهم على المطار.

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح الركاب بالحضور إلى بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 90 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، ويبدأ الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة، كما تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.

تقدم طيران الإمارات لعملائها حالياً خيارات للسفر من دبي إلى أكثر من 60 مدينة في الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

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