رسالة دبي وطيران الإمارات للعالم: أهلاً بكم إلى مدينتنا

المصدر: البيان الإلكتروني

في الوقت الذي يبحث الناس عن خيارات لقضاء إجازاتهم الصيفية، فإن رسالة دبي وطيران الإمارات إلى العالم هي "أهلاً بكم إلى مدينتنا لتستمتعوا بما توفره من عناصر جذب عديدة، مع اتخاذ مختلف الاحتياطات والتدابير الاحترازية التي تضمن لكم سفراً سلساً وإقامة آمنة".

ويمكن للسياح التقدم بسهولة للحصول على تأشيرة مسبقة، أو ختم التأشيرة عند الوصول إذا كانوا يحملون جواز سفر من إحدى 70 دولة ومنطقة مؤهلة للحصول على تأشيرة الإمارات العربية المتحدة عند الوصول، وفقاً لأنظمة الدخول والهجرة التي كانت سارية قبل الجائحة.

وقامت دبي أيضاً بتحديث متطلبات دخول القادمين. واعتباراً من 1 أغسطس 2020، سيكون اختبار "بي سي آر" الخاص بـ"كوفيد-19" وإبراز شهادة بذلك إلزامياً لجميع المسافرين العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المسافرين إلى المملكة المتحدة وأوروبا على رحلات طيران الإمارات أيضاً حيازة شهادة اختبار "بي سي آر" سلبية.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "لا تزال دبي وجهةً جذابةً للزوار الدوليين. وقد شهدنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية منذ استأنفت دبي استقبال السياح أكثر من 1.6 مليون عملية بحث عن الوجهة دبي على emirates.com، بالإضافة إلى نمو الحجوزات وأعداد المسافرين القادمين من أكثر من 30 دولة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وماليزيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة".

وتابع: "تعمل طيران الإمارات مع سياحة دبي وشركائنا الآخرين لتوفير عروض سفر وبرامج سياحية جذابة، وسوف يتم الإعلان عن هذه العروض قريباً".

وأضاف الرضا قائلاً: "نحن ندرك أن الناس يتوقون للسفر ولا يستغنون عنه، لكنهم قد يكونون غير متأكدين من أحدث اللوائح، ويسعون للحصول على ضمانات بشأن السلامة والسفر بسهولة. لذا، فإننا في طيران الإمارات نعمل جاهدين لضمان وصول أحدث التحديثات لعملائنا وشركائنا التجاريين. وقد طبقنا إجراءات وتدابير توفر المرونة، ونحن أول ناقلة تقدم تغطية عالمية مجانية للنفقات المتعلقة بكوفيد-19 إذا ما ثبتت إصابة أحد المسافرين على رحلاتنا أثناء سفره بعيداً عن بلاده".

يذكر أن دبي تعد من أوائل المدن العالمية التي حصلت على ختم "السفر الآمن" من مجلس السفر والسياحة العالمي، ما يعني المصادقة على الإجراءات الشاملة والفعالة التي تتخذها لضمان صحة وسلامة الزوار. ومنذ استئناف دبي استقبال الزوار الدوليين، فإن أعداد الذين تثبت إصابتهم بالفايروس في دولة الإمارات تشهد انخفاضاً متواصلاً.

وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية بفضل شواطئها النظيفة المشمسة والأنشطة الترفيهية والتراثية وفنادقها من مختلف الدرجات. وفي عام 2019 بلغ عدد الزوار الذين استقبلتهم دبي 16.7 مليوناً، بالإضافة إلى مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية والأحداث الرياضية والترفيهية.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للعملاء من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.

ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

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