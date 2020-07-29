المشروبات والمنتجات الغذائية تستحوذ على 36.5% من تجارة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

إستحوذت المشروبات والمنتجات الغذائية على أكثر من ثلث تجارة أبوظبي الغذائية والزراعية خلال العام الماضي.

ووفقا لتقرير أصدره مركز إحصاء أبوظبي اليوم فإن إجمالي تجارة أبوظبي من المشروبات والمنتجات الغذائية بلغت 6.36 مليار درهم تشكل نسبة 36.5% من إجمالي تجارة أبوظبي الزراعية والغذائية البالغة 17.4 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وجاءت المنتجات النباتية في الترتيب الثاني بإجمالي 5.2 مليار درهم وبنسبة 29.6% تليها الحيوانات الحية ومنتجاتها بقيمة 4.99 مليار درهم وبنسبة 29% . وكشف التقرير أن تجارة إمارة أبوظبي من السلع الزراعية والغذائية للعام الماضي توزعت بين 7.8 مليارات درهم واردات و6.3 مليار درهم صادرات و3.3 مليار درهم إعادة تصدير.

وبحسب التقرير الذي أصدره المركز حول التجارة الخارجية للسلع الزراعية لإمارة أبوظبي لعام 2019 فقد شهد إجمالي التجارة تراجعا طفيفا مقارنة بعام 2018 والذي بلغ فيه حجم تجارة السلع الزراعية والغذائية 18.6 مليار درهم.

وكشف التقرير عن أن الحيوانات الحية ومنتجاتها تصدرت الترتيب الأول في واردات أبوظبي لعام 2019 بنحو 2.7 مليار درهم تليها المنتجات النباتية بنحو 2.67 مليار درهم ، بينما تصدرت المواد والمشروبات الغذائية الترتيب الأول بين صادرات أبوظبي الغذائية والزراعية بإجمالي 3.36 مليار درهم تشكل نسبة 53.3% من إجمالي الصادرات، كما إحتلت المواد والمشروبات الغذائية الترتيب الثاني في تجارة المعاد تصديره بقيمة 990 مليون درهم وسبقتها المنتجات النباتية بقيمة 1.8 مليار درهم.

وكشفت تقريران آخران لمركز إحصاء أبوظبي عن القطاع الزراعي والحيواني عن أن إجمالي مساحة الحيازات النباتية الزراعية في إمارة أبوظبي بلغت 749 مليون دونم بنهاية عام 2019 ، أنتجت 247 ألف طن من التمور بقيمة 1.68 مليار درهم، كما أنتجت 161 ألف طن من المحاصيل الحقلية بقيمة 227 مليون درهم إضافة إلى 122 ألف طن من محاصيل الخضروات بقيمة 356 مليون درهم.

وكشفت التقارير عن أن إجمالي عدد الحيوانات في أبوظبي بنهاية عام 2019 بلغت 548 ألف و966 رأس مابين ضأن وماعز وأبقار وجمال إذافة إلى 80 ألف و937 من الطيور والدجاج كما بلغت كمية الأسماك المستوردة والمصدرة والمعاد تصديرها في أبوظبي بنهاية عام 2019 نحو 58 ألف طن.

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