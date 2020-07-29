الإمارات تدعو لتحقيق الربط الكهربائي الكامل بين الدول العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الربط الكهربائي الكامل بين الدول العربية.

جاء ذلك في كلمة لمعالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركته في اجتماع الدورة الاستثنائية من المجلس الوزاري العربي للكهرباء لجامعة الدول العربية، التي عقدت أول أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.

وترأس اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري معالي الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري وحضرها معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وبمشاركة من الوزراء العرب وممثلي الدول العربية الأعضاء إلى جانب أمانة المجلس، كما حضره بصفة مراقب ممثلو العديد من المنظمات والهيئات والاتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك.

وأعرب المهندس سهيل المزروعي عن سعادته باجماع معالي وزراء الكهرباء العرب معرباً عن أمل وطموح الإمارات بتنفيذ مشروع السوق العربية المشتركة وذلك لتحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية، وأكد معاليه على أن المشروع سوف يسمح بإنشاء سوق للكهرباء والذي بدوره سيحقق الكثير من الفوائد الاقتصادية والبيئية على مستوى الوطن العربي وسيساعد في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية قد ترأس وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماع الدورة الاستثنائية من المجلس الوزاري العربي للكهرباء لجامعة الدول العربية. وحضر الاجتماع إلى جانب معاليه كل من سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة وعدد من المسؤلين في الوزارة وممثلي عن سفارة الإمارات في مصر.

وخلال الاجتماع أكد معالي أحمد أبو الغيط في كلمته على أهمية تحقيق الربط الكهربائي بشكل متكامل بين الدول العربية، والدور الحيوي والهام لقطاع الطاقة والكهرباء في رفع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحقيق نهضة تنموية شاملة ومستدامة، داعيا إلى تركيز الجهود على الاستفادة بأكبر قدر ممكن من الإمكانيات المتاحة لقطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة العربية، والتي تعتبر من أكثر القطاعات التي تنطوي على إمكانيات واعدة.

وخصصت الدورة الاستثنائية لمناقشة وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء والموقف من الاتفاقيتين (الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء).

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