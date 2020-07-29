مطارات دبي: فحص "بي سي آر" إلزامي على المسافرين للمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت مؤسسة "مطارات دبي"، إنه يتوجب على جميع المسافرين من مطار دبي الدولي إلى المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى مفوضة اعتباراً من الأول أغسطس المقبل، إجراء فحص "بي سي آر" قبل 96 ساعة على الأقل من المغادرة، وتقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر.

وأضافت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه وقبل السفر، يتوجب على المسافر إحضار وسائل الحماية الخاصة به، والتأكد من مبنى المغادرة وحالة الرحلة مع شركة الطيران التي سيسافر على متنها، وأنه يتطلب إحضار نسخة مطبوعة من شهادة "بي سي آر" سلبية للمسافرين إلى المملكة المتحدة وإلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت مطارات دبي، أنه يجب القيام بالفحص لدى المراكز الطبية المعتمدة لمدة لا تزيد على 96 ساعة قبل المغادرة.

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