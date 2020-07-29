طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى كلارك 1 أغسطس

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى كلارك (الفلبين) اعتباراً من 1 أغسطس المقبل، ما سيوسع شبكتها العالمية إلى 68 وجهة في الشهر المقبل ويوسع خيارات السفر بسهولة وسلامة عبر دبي بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.



وسوف تشغل طيران الإمارات 6 رحلات أسبوعياً بين دبي وكلارك بطائرات البوينج 777-300ER، وقد تم تحديد مواعيد هذه الرحلات في أوقات ملائمة تلبي احتياجات المسافرين



وباستئناف الرحلات إلى كلارك، ستعمل طيران الإمارات بخدمات منتظمة إلى محطتين في الفلبين، حيث كانت بدأت تشغيل رحلات العاصمة مانيلا منذ 11 يونيو الفائت. وبذلك سيصل عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة إلى 13 مدينة عبر عشر دول وأقاليم في جنوب وجنوب شرق آسيا.



وسوف تعمل الرحلة "ئي كيه 2520" أيام الاثنين والأربعاء والسبت، وتغادر دبي الساعة فجراً 2:55 وتصل إلى مطار كلارك الدولي الساعة 3:45 عصراً، وتقلع رحلة العودة "ئي كيه 338" من كلارك الساعة 5:15 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 9:40 ليلاً. وفي أيام الثلاثاء والخميس والجمعة، تغادر الرحلة "ئي كيه 2572" دبي في الساعة 4:50 صباحاً وتصل إلى كلارك في الساعة 5:40 مساءً. وتقلع رحلة العودة من كلارك "ئي كيه 338" في الساعة 7:10 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً.



دبي ترحب بزوارها

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020).

وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

المرونة والضمانة

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها لشراء خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

وتخدم طيران الإمارات حالياً أكثر من 60 وجهة في القارات الست، مما يسهل لعملائها من مختلف مناطق العالم السفر بسهولة وأمان عبر دبي بين الأميركتين وأوروبا وأفريقيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية والشرق الأوسط.



الصحة والسلامة أولاً

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً.

وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.

قيود السفر

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها.

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