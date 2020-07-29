التجارة الإلكترونية تتصدر الأنشطة التجارية بالإمارات خلال يوليو بـ 418 رخصة

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

كشف السجل الاقتصادي الوطنى لدولة الإمارات الصادر عن وزارة الاقتصاد عن تصدر نشاط المتاجرة الإلكترونية بالمنتجات والخدمات الإلكترونية قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا في دولة الإمارات خلال شهر يوليو الجاري، حيث بلغ عدد رخص المتاجرة الإلكترونية 418 رخصة من إجمالي عدد الرخص الممنوحة للأنشطة الاقتصادية العشرة والبالغة 2150 رخصة بنهاية يوم 28 يوليو الجاري وذلك بنسبة 20% للمرة الأولي.

وتشهد تراخيص المتاجرة الإلكترونية زيادة غير مسبوقة في دولة الإمارات بسبب تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19 حيث زاد إقبال المستثمرين على هذا النوع من التجارة بسبب تقييد الحركة وتباطؤها خلال الشهور الماضية الأمر الذي ضاعف إقبال المستهلكين على التسوق الإلكتروني عبر منصات منافذ البيع في الإمارات خاصة بعد أن نشرت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة قائمة بأسماء أهم هذه المنصات، ما أدى إلى اختصار الوقت والجهد الذي يبذله العملاء في التسوق العادي ، وتزايدت التجارة الإلكترونية مع توسع كبريات منافذ البيع في الدولة في هذا النوع من التجارة بسبب مأمونيته.

وتكشف إحصاءات السجل الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات عن أن نشاط المتاجرة الإلكترونية تصدر قائمة أكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا في دولة الإمارات خلال الأشهر الأربعة الماضية (يوليو – يونيو – مايو – أبريل) حيث تم إصدار 964 ترخيصا لمزاولة نشاط المتاجرة بالمنتجات والخدمات الإلكترونية بنظام التجزئة.

وبحسب السجل ذاته فقد جاء نشاط خدمات إدارة المباني بالمركز الثاني لاكثر الأنشطة الاقتصادية ترخيصا بعدد 407 رخصة خلال شهر يوليو تليها رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بنحو 330 ترخيصا ثم رخص التجارة العامة بعدد 252 ترخيصا ورخص بيع الوجبات الخفيفة بعدد 146 رخصة ورخص إصلاح وصيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 143 رخصة ورخص مقاولات ومشاريع المباني بأنواعها بعدد 136 رخصة وتحضير الحلويات بعدد 111 رخصة والمطاعم بعدد 107 رخصة والمشروبات الباردة والساخنة بعدد 100 رخصة.

ووفقا لإحصاءات السجل الاقتصادي الوطنى لدولة الإمارات قد بلغ عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الصادرة على مستوى إمارات الدولة خلال الأشهر الستة الماضية نحو 14 ألف و143 رخصة ، منها 5503 رخصة لنشاط خدمات إدارة المباني لتحتل بذلك المركز الأول ثم رخص أعمال الطلاء والدهانات للمباني بنحو 1817 ترخيصا ثم رخص المتاجرة الإلكترونية 1452 ترخيصا ثم التجارة العامة بعدد 1331 رخصة ثم بيع الوجبات الخفيفة بعدد 862 رخصة ثم المطاعم بعدد 754 رخصة ثم رخص مقاولات ومشاريع المباني بأنواعها بعدد 752 رخصة ثم رخص صيانة التمديدات والتركيبات الكهربائية بعدد 738 رخصة ثم المشروبات الباردة والساخنة بعدد 476 رخصة يليها تحضير الحلويات بعدد 457 رخصة.

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