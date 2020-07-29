أبوظبي تسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للمطاعم والمقاهي إلى 80%

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، اليوم الأربعاء، تعميماً برفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% في المطاعم والمقاهي والكافيتريات ومنافذ تقديم الوجبات الجاهزة ومشغلي خدمات الضيافة داخل وخارج المراكز التجارية.

ويأتي ذلك بناء على الإجراءات الوقائية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي

ونص التعميم على جملة من الإجراءات الاحترازية، من ضمنها إخضاع الموظفين لفحص الكورونا بتقنية الليزر (DPI) كل أسبوعين في مراكز اختبار سيتم إعدادها لهذا الغرض، وفحص حرارة الموظفين عند الوصول خلال اليوم كل ساعتين، ومنع الموظفين غير المؤهلين صحياً من العودة إلى العمل والاعتماد على الموظفين الأقل عرضة للمخاطر الصحية لتامين الصحة والسلامة في أماكن العمل.

كما نص على وضع علامات أرضية للالتزام بالتباعد الاجتماعي لمسافة مترين، واستقبال 4 زبائن كحد أقصي لكل طاولة، وعدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية وأدوات المائدة التي لا يتم تعقيمها حرارياً، والاستعاضة عنها بالأدوات ذات الاستخدام لمرة واحدة.

وأشار التعميم إلى استمرار منع خدمات البوفيه ومنصات المطاعم المفتوحة وكاونترات عينات الطعام، باستثناء المطاعم في الفنادق التي توفر نادلاً للبوفيه وفقاً لتعليمات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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