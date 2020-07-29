«دبي الجنوب» تمدّد حزمة حوافز الدعم حتى نهاية 2020

المصدر: (دبي - البيان)

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم مجتمع الأعمال في دبي وتسريع وتيرة التعافي، أعلنت «دبي الجنوب» تمديد حزمة الحوافز لعملائها في مجمع ومركز الأعمال حتى نهاية 2020.

وستحصل الشركات في مجمع ومركز الأعمال من خلال هذه الحزمة على خصم نسبته 50 % من رسوم الترخيص، سواء عند تأسيس شركات جديدة أو عند تجديد الرخص القائمة، إضافة إلى خصم بنسبة 50 % من رسوم التأسيس في مركز الأعمال.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي: «تتماشى هذه الحزم التحفيزية مع الأهداف الاستراتيجية لدبي الجنوب، الرامية لتعزيز اقتصاد دبي من خلال دعم الأعمال، بالإضافة إلى تمكين المستثمرين الجدد من دخول السوق».

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