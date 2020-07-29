ثبات أسعار البنزين والديزل للشهر الخامس

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد )

ثبتت، أمس، لجنة تسعيرة الوقود، أسعار البنزين والديزل لشهر أغسطس المقبل للشهر الخامس على التوالي، وجاءت تسعيرة أغسطس 2020 شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%) مثل أسعار أشهر أبريل ومايو ويونيو ويوليو، حيث بلغ سعر البنزين ممتاز مقدار 1.91 درهم للتر، وسعر لتر البنزين خصوصي 95 مقدار 1.80 درهم، وسعر بنزين بلس مقدار 1.72 درهم للتر، واستقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة، أمس، أسعار شهر أغسطس على مواقعها على شبكة الإنترنت، وأكدت مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات) على أن العمل بالتسعيرة الجديدة يبدأ السبت المقبل.

وتعد تسعيرة أبريل ومايو ويونيو ويوليو الماضية وأغسطس المقبل هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية (منذ ديسمبر 2017)، وتراجعت الأسعار في أبريل الماضي نحو ربع درهم للتر الواحد، وكان هذا التراجع هو الأكبر من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

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