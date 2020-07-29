تواصل تشييد مدينة جميرا ليفينج

المصدر: دبي ـ مشرق علي حيدر

تواصل مجموعة دبي القابضة أعمال تشييد مدينة جميرا ليفينج قبالة برج العرب أحد أفخم الفنادق في العالم، وتعد المراحل التي يجري تشييدها في الوقت الراهن جزءاً من خطة طموحة تتناغم مع الشهرة العالمية التي تحظى بها تلك المنطقة واستقطابها لملايين الزوار والسياح على مدار العام.

ويغطي المشروع مساحة نحو 3.85 ملايين قدم مربعة، ويضم عدداً من المجمعات السكنية التي تتألف بدورها من مجموعة مبانٍ تتصل ببعضها عبر ممرات مخصصة للمشاة ومسارات لهواة رياضة الجري وركوب الدراجات الهوائية ويقدم المشروع وحدات سكنية متاحة للبيع عبر خيار التملك الحر سواءً من المواطنين أو المقيمين حيث يصل عدد المباني إلى 60 مبنى سكنياً ستشكل بعد اكتمال بنائها وجهة سكنية فريدة وتوسعة إضافية لمشروع مدينة جميرا ومن المتوقع تسليم بعض المباني في النصف الثاني من العام المقبل .

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