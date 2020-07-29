«ستراتا» تُصنّع مليون كمامة «N95» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هانيويل وستراتا للتصنيع، أمس، نجاحهما في صناعة أول مليون كمامة «N95» في مصانع ستراتا بمدينة العين. ويهدف التعاون إلى تقديم معدات الوقاية الشخصية (PPE) للعاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي في الإمارات، وتحويل الدولة إلى مصدر عالمي للكمامات.

وتعمل ستراتا منذ بدء الإنتاج بكامل طاقتها لتحقيق هدفها السنوي لإنتاج 30 مليون كمامة من خلال فريق عمل مشترك مع هانيويل يضم 70 فرداً لتلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة ودعم الاحتياجات الدولية في المستقبل.

وقال إسماعيل علي عبد الله، الرئيس التنفيذي لـ «ستراتا للتصنيع»: نفخر بإنتاج أول مليون كمامة «N95» المخصصة للعاملين في الرعاية الصحية ولأفراد المجتمع ما يُسهم في جهود الحد من انتشار «كوفيد 19» .

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