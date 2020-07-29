«الإمارات» «أفضل درجة أولى» عالمياً

المصدر: دبي - البيان

نالت تجربة الدرجة الأولى في طيران الإمارات لقبين ضمن جوائز «تريب أدفايزر تشويس 2020» للناقلات الجوية العالمية، حيث حصدت جائزتي أفضل درجة أولى في العالم، وأفضل درجة أولى في الشرق الأوسط. وتربعت الناقلة على هذا العرش منذ إطلاق الجائزة عام 2017، أي للعام الرابع على التوالي.

وحافظت طيران الإمارات على مركزها ضمن قائمة أفضل 10 ناقلات جوية في العالم، كما حصلت على جوائز أخرى، شملت لقب أفضل درجة سياحية، وخيار المسافرين الأول في الشرق الأوسط. ويقيم «تريب أدفايزر» الناقلات العالمية وفقاً لمراجعات كمية ونوعية من المسافرين يتم جمعها خلال 12 شهراً.

وتعدّ طيران الإمارات رائدة على مستوى العالم في مفهوم الدرجة الأولى، حيث كانت رائدة في توفير عدد كبير من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأجنحة الخاصة وحمّام «الشاور سبا» والصالون الجوي. وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت على الخدمة بشكل مؤقت مع الاستئناف التدريجي للحركة، إلا أن طيران الإمارات لا تزال توفر للمسافرين في الدرجة الأولى تجربة استثنائية. وكانت طيران الإمارات قد استأنفت، اعتباراً من مطلع يوليو الجاري، توفير خدمة السيارة مع سائق لمسافري الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، كما أعادت فتح الصالة الخاصة في مطار دبي الدولي.

كما استأنفت طيران الإمارات أيضاً تقديم خدمة الإنترنت اللاسلكي في الأجواء، حيث يحصل مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال وأعضاء سكاي واردز وأعضاء الفئة الذهبية المسافرون في الدرجة السياحية على خدمة المراسلة بلا حدود مجاناً.

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