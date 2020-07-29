تحسّن معنويات السفر لسكان الإمارات

المصدر: (دبي -وائل الخطيب )

كشفت «كامبين ميدل إيست» عن مؤشرات إيجابية لتطوّر معنويات السفر لدى سكان الإمارات.

وقال تقرير حديث أصدرته المجلة إن جودة البيانات تعد أمراً حيوياً لوكالات السفر والسياحة للخروج من هذه الأزمة التي تسببها جائحة كوفيد 19، مضيفاً أنه من خلال الشراكة مع جمهور السفر قامت بإضافة رؤى قيمة حول البحث عن الرحلات ونشاط الحجوزات من قبل المقيمين في الإمارات بين مايو ويوليو 2020.

وتعتبر مجموعتا البيانات الحصريتان مؤشرين رئيسيين على مدى استعداد سكان الإمارات للسفر مرة أخرى، لافتاً إلى أن الاتجاهات الحالية التي كشفت عنها هذه البيانات ليست كلها قاتمة، لكنها لا تزال مغمورة بالوباء العالمي الحالي.

وفي يونيو من هذا العام أعلنت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران استئناف رحلاتهما إلى وجهات أخرى.

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