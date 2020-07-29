«سياحة أبوظبي» تضيف تجارب مميزة إلى حملة «اكتشف المفاجأة»

المصدر: أبوظبي - البيان

أضافت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي المزيد من التجارب الجديدة والمميزة إلى حملتها «اكتشف المفاجأة»، من بينها عروض التسوق والإقامة الفندقية وتجارب الطهي والمأكولات المميزة، والتي ستُقدم لفترة محدودة في كافة أرجاء الإمارة بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حركة السياحة الداخلية خلال فصل الصيف نتيجة القيود المفروضة على رحلات السفر الدولي، حيث تتيح لجميع أفراد المجتمع والزوار فرصة التوفير والفوز بجوائز قيمة من خلال التجارب الاستثنائية التي توفرها خلال عطلة عيد الأضحى المُبارك.

وتأتي حملة «اكتشف المفاجأة» وفعاليات موسم فنون الطهي في أبوظبي بالتوازي مع عروض حملة اكتشف أبوظبي؛ والتي تتضمن مجموعة مذهلة من الخصومات والصفقات والجوائز والعروض المميزة التي تُقدمها مجموعة واسعة من مراكز التسوق والفنادق والمطاعم العالمية الرائدة في الإمارة.

تحرص دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي على التأكد من التزام جميع الوجهات والمنشآت السياحية والفندقية المشاركة في الحملة من تطبيق المعايير التي يحددها برنامج شهادة Go Safe، إلى جانب حصولها على هذه الشهادة، لضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للمجتمع المحلي والزائر خلال احتفالات العيد.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «حرصنا على توفير تجربة ترفيهية جديدة في ظل الظروف الراهنة، لإيماننا أنّ الجميع يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للاحتفال وقضاء لحظات سعيدة واختبار تجارب جديدة كبديل عن السفر للخارج.

وهنا يأتي دور حملتنا الصيفية اكتشف المفاجأة، التي تدعو سكان أبوظبي لاغتنام هذه الفرصة والاستمتاع بباقة واسعة من العروض خلال فترة العيد ليسافروا حول العالم من خلال تجارب المأكولات وجولات التسوق، حيث سيحصلون على مجموعةٍ فريدة من المنتجات المتوفرة حصرياً في أبوظبي، إلى جانب برامج الجوائز الكبرى والخصومات المجزية».

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