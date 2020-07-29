لعبة تفاعلية لاستكشاف خريطة افتراضية لدبي

المصدر: دبي- البيان

تشهد دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي انطلاق لعبة «Yalla DSS» المقدمة من «كلوب أباريل»، وهي لعبة مرحة تفاعلية على الهواتف الذكية تتيح للاعبين من جميع الأعمار استكشاف خريطة افتراضية لدبي، وخوض تحديات مشوقة للحصول على فرصة لربح جوائز قيمة من مفاجآت صيف دبي.

ويمكن لسكان دولة الإمارات وزوارها الاستمتاع باللعبة المتطورة على هواتفهم، حيث تجمع «Yalla DSS» بين مرح التحديات على الإنترنت وربح جوائز قيّمة ومن بينها قسائم شرائية مقدمة من برنامج «كلوب أباريل» تضم عدة علامات تجارية.

ويمكن تجربة اللعبة من المنزل عبر الهواتف الذكية، أو عبر تسعة مراكز تسوق في دبي، وسيقوم اللاعبون خلالها بالتنقل في أرجاء خريطة افتراضية لدبي، وخوض تحديات فريدة تحمل طابع المدينة مثل تحدي «داون تاون بابل بوبر» و«جميرا ترولي تشيس» و«برج خليفة جمبر»، حيث تتطلب كلاً منها مهارات مختلفة وردود فعل سريعة.

وتستخدم اللعبة نظام تحديد المواقع والخرائط الافتراضية لإرشاد اللاعبين إلى مراكز التسوق المشاركة والوجهات الشريكة.. كما يمكن للاعبين خوض تحديات جديدة واجتياز المراحل بشكل أسرع والاستمتاع بفرصة أكبر لربح جوائز عبر زيارة المتاجر المشاركة ومنها «مول الإمارات» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر مردف» و«ذا أوتلت فيليدج» و«نخيل مول» و«ابن بطوطة مول» و«دبي مول» و«ميركاتو مول» و«دبي فستيفال سيتي مول».

وستكون الجائزة الأسبوعية من نصيب 650 لاعباً.. كما سيحصل 1800 لاعب في كل مرحلة على جائزة إتمام المرحلة، بالإضافة إلى جائزة يومية من نصيب 657 لاعباً.

كما تتضمن اللعبة ظهوراً خاصاً لـ «مدهش» - الشخصية المحببة لدى الجميع في دبي - والشخصية المصاحبة له «دانة»، والتي ستظهر خلال اللعبة لمساعدة المشاركين في بحثهم وإرشادهم للفوز بجوائز قيّمة أثناء تقدمهم في مراحل اللعبة.

وتتميز «Yalla DSS» بسهولة إعدادها، وتتوفر مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية على الأجهزة العاملة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، ولا حاجة لتنزيل اللعبة إذ يكفي ببساطة زيارة الموقع الإلكتروني yalladss.com لبدء اللعب.

ويمكن الاطلاع على قائمة الفعاليات الكاملة عبر زيارة الموقع الإلكتروني www.dubaisummersurprises.com، أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي@DSSsocial.

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