%30 القدرة الاستيعابية في مرافق جزيرة ياس الترفيهية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تستعد مرافق جزيرة ياس الترفيهية لاستقبال زوارها، اعتباراً من اليوم، مع تطبيق إجراءات احترازية وتدابير وقائية عالية المستوى تضاهي أعلى المعايير العالمية للحفاظ على صحة وسلامة الزوار من فيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت خديجة العامري، إحدى سفراء برنامج «ياس للصحة والسلامة»، في تصريحات صحفية أمس، إن الجزيرة أطلقت برنامجها للصحة والسلامة بالتزامن مع الإعلان عن إعادة افتتاح المدن الترفيهية والمرافق وذلك كجزء من التزامها تجاه سلامة وصحة زوارها وموظفيها، حيث سيوفر البرنامج خط اتصال مباشر يديره فريق مجهز للرد على جميع الاستفسارات قبل زيارة الجزيرة.

وأضافت العامري أنه تم خفض القدرة الاستيعابية في جميع المرافق الترفيهية بالجزيرة إلى 30 %، كما سيتم خفض أعداد الركاب في الألعاب، وذلك حفاظاً على وجود المسافة الآمنة بين الزوار، حيث تضع جزيرة ياس صحة وسلامة الزوار على رأس أولوياتها، مع اتخاذها مجموعة متعددة من الإجراءات الاحترازية لضمان خوضهم تجربة آمنة في المدن الترفيهية والمرافق السياحية، والفنادق الموجودة في الجزيرة.

ثقة الزوار

وأوضحت أن البرنامج تم إطلاقه لإعادة ترسيخ ثقة زوارها فيما يتعلق بزيارة الجزيرة من خلال التواصل المستمر وتطبيق تدابير السلامة والصحة لنحذو حذو أبوظبي في أن نكون وجهة رائدة فيما يتعلق بمعايير الأمن والسلامة، مشيرة إلى أن الجزيرة ضاعفت من فرق التنظيف، وخفضت السعة في جميع الوجهات والمرافق، كما عملت على رفع وتيرة التعقيم في الأماكن التي تخضع للمس والمناطق المزدحمة، وحددت نقاط دخول وخروج واضحة ومنفصلة. كما سيرتدي الموظفون الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب خضوعهم لاختبار الكشف عن كورونا.

وذكرت العامري أنه تم تركيب بوابات التعقيم عند الدخول إلى المدن الترفيهية في جزيرة ياس وياس مول. الاحترازية في المرافق الترفيهية، مشيرة إلى أن سفراء برنامج «ياس للصحة والسلامة» هو عبارة عن فريق مجهز لمساعدة زوار الجزيرة فيما يخص أي أسئلة أو مخاوف لديهم حول تدابير الصحة والسلامة المعمول بها في الجزيرة.

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