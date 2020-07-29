«آي إم جي» تتخذ تدابير سلامة خاصة في العيد

المصدر: (دبي - البيان)

اتخذت «آي إم جي عالم من المغامرات» جميع تدابيرها اللازمة لإجراءات السلامة لتوفير بيئة آمنة للزوار والموظفين للاستمتاع وقضاء إجازة عيد الأضحى، وقامت آي إم جي عالم من المغامرات بتطهير الحديقة بالكامل قبل افتتاحها، وتعمل باستمرار على تنفيذ برامج تنظيف وتعقيم صارمة عبر الحديقة كل ساعة، وساعات العمل خلال أيام عيد الأضحى، من الخميس 30 يوليو إلى الأحد الموافق 2 أغسطس، من الساعة 12 ظهراً حتى 11 مساءً.

سيطلب من جميع الموظفين والزوار ارتداء أقنعة الوجه والالتزام ببروتوكولات التباعد الاجتماعي التي ستضعها الحديقة.

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