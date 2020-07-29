غرفة دبي تنظم 63 فعالية افتراضية في الربع الثاني من 2020

المصدر: دبي - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة دبي أنها نظمت 63 ندوة وورشة إلكترونية افتراضية خلال الربع الثاني 2020، غطت جميع القطاعات والمجالات المختلفة من نشاطات الغرفة، حيث جذبت هذه الفعاليات الافتراضية أكثر من 3500 مشارك محلي ودولي. وذلك ضمن جهود الغرفة لدعم استمرارية الأعمال، ومساعدة القطاع الخاص على الاستفادة من مجموعة واسعة من خدماتها.

وعقدت المكاتب الخارجية للغرفة المنتشرة حول العالم 533 اجتماعاً افتراضياً مع رجال أعمال مهتمين بالاستثمار في دبي، حيث جرى تعريفهم بالمزايا التي توفرها الإمارة، والحزم التحفيزية التي أطلقتها للتخفيف على الأعمال، ومساعدتهم على النمو. ونظمت المكاتب كذلك خلال الربع الثاني من العام 11 فعالية افتراضية جمعت العديد من الراغبين بالتعرف على بيئة الأعمال بالإمارة.

وأكد حمد بوعميم، مدير عام الغرفة إن الغرفة نجحت في تحويل تحدي فيروس كوفيد-19 إلى فرصة بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة التي استثمرت فيها الغرفة، وتمتعت بها إمارة دبي، معتبراً أن الغرفة أثبتت خلال الربع الثاني من العام 2020 قدرتها على التكيف مع الظروف العالمية وتسخيرها لمصلحة أعضائها والأطراف المعنية.

ولفت بوعميم إلى وجود خطة متكاملة لتطوير هذا الجانب من الفعاليات الافتراضية وتعزيزه بما يخدم متطلبات المرحلة المقبلة من ممارسة الأعمال، مشدداً على التزام الغرفة بإثراء تجربة القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات التي تتلاءم مع الواقع الجديد في عالم ممارسة الأعمال.

وشهدت مبادرة دبي للمشاريع الناشئة تنظيم العدد الأكبر من الفعاليات الافتراضية، حيث بلغ عددها 23 فعالية أبرزها برنامج تطوير مهارات الشباب المواطن، الذي اختتم في نهاية يونيو الماضي وجرى بالكامل على منصات افتراضية، بعد اختيار 30 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة المواطنين للمشاركة في أكاديمية التدريب والتوجيه والإرشاد ضمن هذا البرنامج التدريبي المتطور الذي ينظم بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك).

مركز أخلاقيات العمل

وشهد مركز أخلاقيات الأعمال نشاطاً ملحوظاً كذلك خلال الفترة الماضية، حيث نظم المركز 10 فعاليات افتراضية

ونظمت الغرفة كذلك 3 ندوات إلكترونية حول «التأثيرات القانونية لانتشار فيروس (كوفيد-19) على العمل في الإمارات»، وكوفيد-19 والقوة القاهرة، وكوفيد-19 وعقود الإيجار التجارية، وذلك مشاركة 1000 مشارك بالندوات الثلاث.

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