تقييم جهاز لفحص المركبات في جمرك الدارة

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أنجزت الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع دائرة جمارك رأس الخيمة أخيراً على مدار ثلاثة أيام اختبار القبول والتقييم الفني لجهاز فحص المركبات الخفيفة والثقيلة الجديد في جمرك الدارة الحدودي.

واستعرض فريق التقييم الفني التابع للهيئة المواصفات الفنية للجهاز الجديد الذي تنتجـه شركة «باور سكان» الصينية، والذي يعــد الأول من نوعه بالدولة والشرق الأوسط. وزيارة التقييم هدفت إلى إضافة الجهاز الجديد إلى قائمة أجهزة التفتيش المُعتمدة لدى الهيئة الاتحادية للجمارك والتحقق من معاملات السلامة والأمان أثناء استخدام الجهاز .

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