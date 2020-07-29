المصدر: أبوظبي - وام

تم الإعلان عن إعادة إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي- البريطاني بمباركة ورعاية رسمية من حكومتي البلدين، وبمشاركة واسعة من أعضاء المجلس من الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين.

جاء الإعلان خلال الاجتماع السابع عشر للمجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، عن الجانب الإماراتي، والسير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني، الذي ترأس الجانب البريطاني خلال الاجتماع.

وتأتي خطوة إعادة إطلاق المجلس في إطار الرغبة المشتركة لدى الجانبين لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، حيث أكد الصايغ أن إعادة إطلاق المجلس يمثل خلاصة التعاون البنّاء بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومجلس الأعمال الإماراتي- البريطاني، والسفارة البريطانية في أبوظبي، بهدف تفعيل دور المجلس ومنحه دفعة إضافية لتطوير أعماله، وتوسيع قاعدة أعضائه، وزيادة نشاطاته التفاعلية المكللة بالنتائج.

من جانبه، تطرق السير إدوارد ليستر، كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء البريطاني، إلى أهمية الإصلاحات المرتبطة بإعادة إطلاق المجلس.

وتولى أحمد الصايغ والسير إدوارد رئاسة مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني في نوفمبر 2019 ومارس 2020 على التوالي، حيث شهدت الفترة التي تلت توليهما هذا الموقع جملةً من الإصلاحات الهادفة إلى تفعيل عمل المجلس وتوسيع دوره، وفي مقدمتها تعديل اختصاصات وهيكل المجلس، وإنشاء أمانة عامة مشتركة لإدارة أعماله في العاصمة البريطانية لندن، إضافةً إلى تطوير هيكل جديد لمجموعات عمل المجلس.

مجموعات عمل

واعتمد الجانبان خلال اجتماع المجلس التشكيل النهائي لمجموعات العمل المشتركة حيث تم تعيين نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، كرئيسة مشاركة لمجموعة الابتكار، وتقنيات المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، فيما تم تعيين الدكتور وافي داود، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتخطيط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، كرئيس مشارك لمجموعة العمل المعنية بالتعليم، والمهارات المهنية والتدريب، والتنمية الاجتماعية والثقافية.

كما تم تعيين الدكتور علوي الشيخ علي، عميد جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، كرئيس مشارك لمجموعة عمل الرعاية الصحية وعلوم الحياة.

وتم تعيين الدكتور سيف الناصري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك لمعالجة الغاز، كرئيس مشارك لمجموعة الهيدروكربونات والطاقة المستدامة، إضافةً إلى تعيين بدر سليم العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران في شركة مبادلة للاستثمار، كرئيس مشارك لمجموعة عمل البنية التحتية والصناعة.

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