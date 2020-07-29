خطة توسعية لـ« اللولو» لرفع عدد فروعها إلى 10 بمصر

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أعلنت مجموعة اللولو العالمية، أمس، عن خطط توسعية كبرى لها في مصر، مؤكدة أنها سترفع عدد متاجرها «هايبر ماركت» إلى 10 متاجر خلال عامي 2021 و2022. صرح بذلك لـ «البيان الاقتصادي» يوسف علي موسليام، رئيس المجموعة، الذي أشاد بدعم القيادة الرشيدة للإمارات للمجموعة والمناخ الاستثماري الجاذب في مصر.

وأكد أن المجموعة ستفتتح متجرها الثالث في مصر خلال نوفمبر المقبل في منطقة بورتو بالقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على تشييد 7 مراكز جديدة ستدخل التشغيل النهائي خلال عامي 2021 و2022، وسيكون متجر المجموعة في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة أول هذه المراكز السبعة التي سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين.

وشدد على التزام المجموعة بخططها التوسعية في مصر ورغم التحديات الراهنة بسبب جائحة «كوفيد 19». ولفت إلى أن إجمالي استثمارات المجموعة في مصر تصل حاليا إلى 500 مليون دولار أو ما يقارب نحو 8 مليارات جنيه مصري، وتدرس المجموعة فرصا استثمارية أخرى في مصر. وتشمل مشاريع المجموعة حاليا 10 مراكز هايبر ماركت ومراكز لوجستية في مصر.

وكانت مجموعة اللولو العالمية افتتحت متجرها الثاني «هايبر ماركت» في القاهرة أول أمس بحضور الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وراشد عبد الله، السكرتير الأول بسفارة الإمارات في مصر. وشهد الافتتاح افتراضياً يوسف علي موسليام، وعدد من مديري اللولو. ويقع المتجر الجديد الذي يعد رقم 190 حول العالم للمجموعة في ذا ديستريكت مول في شيراتون مصر الجديدة.

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