«سلامة للتأمين» تنال الموافقة رسمياً على زيادة تملك الأجانب

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لزيادة نسبة تملك الأجانب في أسهمها من 25% إلى 49%.

وقالت الشركة في إفصاح، أمس، إنها تواصلت مع شركة دبي للإيداع للبدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل قرار الزيادة، مشيرة إلى أنها ستفصح عن قرار التفعيل فور تطبيقه على أنظمة وموقع السوق.

وأقر مساهمو الشركة في مايو الماضي زيادة نسبة تملك الأجانب في رأسمال الشركة من 25% إلى 49%، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة، الذي بموجبه يجب ألا تقل نسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات والخليج عن 51% من رأس المال، وألا تزيد نسبة مساهمة الأجانب على 49%. وأغلق السهم مستقراً عند 0.59 درهم وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي بعد تداول 56.19 مليون سهم بقيمة 33.48 مليون درهم من خلال 351 صفقة.

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