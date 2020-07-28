الاتحاد لائتمان الصادرات تعزز تنافسية سيراميك رأس الخيمة عالمياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، عن تقديم حلول مالية وتأمينية لشركة سيراميك رأس الخيمة، وهي إحدى كبرى العلامات التجارية للسيراميك في العالم، وذلك لدعم خططها نحو النمو على الصعيد العالمي.

ومن شأن هذه الحلول المالية التي ستقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات أن تعزز تنافسية سيراميك رأس الخيمة على الصعيد العالمي، وتُرسخ موقعها الرائد في هذا المجال، تماشياً مع استراتيجيتها نحو النمو. والجدير بالذكر أن شركة سيراميك رأس الخيمة توظف ما يزيد على 12,000 موظفاً من 40 دولة، وذلك داخل وخارج دولة الإمارات.

وقد وقعت شركة سيراميك رأس الخيمة بوليصة شاملة لحماية الائتمان، والتي من شأنها أن تحميها ضد المخاطر التجارية مثل إفلاس المشتري أو تخلفه عن السداد، وكذلك من المخاطر السياسية التي قد تنشأ في البلدان التي تعمل فيها.

إن الحد من المخاطر التي قد تواجهها شركة سيراميك رأس الخيمة سيساعدها على دخول أسواق عالمية جديدة، لا سيما أنها تقدم منتجاتها إلى ما يزيد على 150 دولة من خلال فروعها المتواجدة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى أستراليا.

ومن خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، ستتمكن شركة سيراميك رأس الخيمة من الحصول على تمويلات أكبر من البنوك، ممّا يدعم خططها التي تهدف إلى تحقيق النمو.

منتجات مبتكرة

وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سعيدون بدعم شركة سيراميك رأس الخيمة التي تؤكد على نجاح دولة الإمارات ومكانتها المرموقة، من خلال منتجاتها المبتكرة عالية الجودة. وبصفتها شركة رائدة تقدم منتجات عالمية متميزة، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة تبرهن على إمكانات دولة الإمارات التي تؤهلها لتتبوّأ مراتب متقدمة في ريادة القطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.

وأضاف فالسيوني: «إن حلول حماية الائتمان التي سنقدمها لشركة سيراميك رأس الخيمة لن تساعدها على تحقيق خططها العالمية نحو النمو فحسب، بل وستعزز تنافسيتها في كافة الأصعدة في ظل «الوضع الطبيعي الجديد» الناتج عن أزمة (كوفيد 19) الذي نعيشه اليوم».

عقود تميّز

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة: «مع احتفالنا بمرور ثلاثة عقود على التميز في قطاع إنتاج السيراميك، نفخر بكوننا شركة عالمية وواحدة من أفضل العلامات التجارية التي تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها.

وفي حين أننا نعمل على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال السيراميك والخزف الحجري، فإننا سعيدون بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وواثقون من أنها ستمكننا من بدء مرحلة جديدة من النمو وتقديم منتجات مبتكرة».

وتعليقاً على هذا الموضوع، أكد ماهان بولورشي، العضو المنتدب لحلول الائتمان العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والمراكز الدولية في شركة هاودن للتأمين، أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هي شريك موثوق لدعم نمو شركة سيراميك رأس الخيمة، مسلطاً الضوء على أهمية أدوات الحد من المخاطر التي تقدمها الشركة.

وقال: «تعمل شركة سيراميك رأس الخيمة منذ عقد من الزمن مع شركة خاصة تقدم لها حلول حماية الائتمان. الآن، أدركت الشركة أن الاتحاد لائتمان الصادرات هي الشريك المناسب لدعم خطط نموها على الصعيد العالمي. كما أن التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات الإماراتية بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات التي تهدف إلى تسريع التنويع الاقتصادي، يؤكد أهمية الأدوات المالية والحلول التأمينية التي تقدم حماية ضد المخاطر».

إن شركة هاودن للتأمين، وهي الوسيط المسؤول عن الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات وسيراميك رأس الخيمة، تمثل شركة الوساطة التابعة لمجموعة هايبريون للتأمين، وهي أكبر مجموعة تأمين في العالم مملوكة من قبل موظفين العاملين في المجموعة. يُذكر أن مجموعة هايبريون للتأمين تدير أكثر من 8 مليارات دولار لعملائها ويعمل فيها أكثر من 5000 موظف في 121 مكتباً في جميع أنحاء العالم.

تغطية المخاطر

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية ضد مخاطر عدم السداد التي قد تواجهها شركة سيراميك الخيمة عند العمل مع المشترين المذكورين في بوليصة التأمين الموقعة.

وتشمل المخاطر التجارية إفلاس المشتري، تخلف أو رفض المشتري السداد مقابل المنتجات التي تم شراؤها، وعدم الوفاء بالالتزامات المتعاقد عليها.

ومن جانب آخر، تشمل المخاطر غير التجارية فرض قيود على تحويل العملات في الدولة التي يتواجد فيها المشتري، أي تشريعات أو إجراءات إدارية في الدولة التي يتواجد فيها المشتري والتي تحرم شركة سيراميك رأس الخيمة ملكية البضائع المباعة، بالإضافة إلى الاضطرابات المدنية في بلد المشتري والتي تؤدي بشكل مباشر إلى تخلفه عن السداد.

إلى ذلك، ستساعد هذه الاتفاقية شركة سيراميك رأس الخيمة على الوصول إلى عملاء جدد، وموردين آخرين في حال انقطاع سلاسل التوريد الحالية، ذلك أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد على 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم.

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