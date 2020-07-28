استطلاع: 70% من المستأجرين يؤكدون أن القيمة الإيجارية في الإمارات عادلة

المصدر: دبي - البيان

توقع 59% من المشاركين في استطلاع التوجهات الناشئة تجاه العقارات السكنية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع الثاني من العام في الإمارات أن تنخفض قيمة منازلهم خلال النصف الثاني من العام الجاري.

فيما يرى 84% من المستأجرين المشاركين بأنه من المحتمل أن تشهد معدلات الإيجار انخفاضاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويعتقد 70% من المشاركين، ممن كانوا مستأجرين، أن الإيجار الذي يدفعونه يعتبر قيمة عادلة أو جيدة بالنظر إلى العقار المستأجر.

وتفيد توقعات المشاركين في الإمارات بأن تسجل قيمة الإيجارات وأسعار العقارات تراجعاً بنسبة 8% في المتوسط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وأفاد 75% من المستأجرين المشاركين في الاستطلاع في الإمارات، والذين دخلوا مجدّداً في مفاوضات بشأن إيجاراتهم خلال الأشهر الستة الأولى من 2020، بأنّ إيجاراتهم شهدت انخفاضاً، فيما أكّد الثلث منهم انخفاض إيجاراتهم بنسبة 10% أو أكثر.

وكشفت شركة بينينسولا لإدارة العقارات، عن نتائج الدراسة الثانية للاستطلاع والتي أجريت بالتعاون مع «مجموعة التزام لإدارة الأصول» و«سي.بي.آر.إي» و«سيتي سكايب» و«يركشاير هاثاواي هوم سيرفسيز»، وتكمن أهمية الاستطلاع، الذي أجري خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، في كونه دراسة شاملة تقدم لمحة موضوعية حول الآراء السائدة تجاه العقارات بالتزامن مع تخفيف العديد من القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد. واستندت الدراسة إلى تجميع 2500 نقطة بيانات من شرائح مختلفة، بما يشمل ملاّك الوحدات السكنية والمستأجرين والمستثمرين ضمن الأسواق الإقليمية.

وقال د. كريستوفر باين، كبير المحللين الاقتصاديين في شركة بينينسولا لإدارة العقارات: «جاءت توقعات ملاك العقارات في الإمارات أكثر إيجابية مقارنة بتوقعات المستأجرين خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فيما يعكس التفاؤل السائد بين أوساط الملاك تحسناً ملموساً بالمقارنة مع توقعاتهم السابقة خلال الأشهر الستة الماضية».

وقال كريس روبرتس، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة التزام لإدارة الأصول»: «نتطلع بتفاؤل حيال المرحلة المقبلة، لا سيّما مع إطلاق حكومة الإمارات أخيراً حزم التحفيز الاقتصادي التي تمثل دفعة قوية لتنشيط الاقتصاد، إلى جانب بدء العودة التدريجية لزخم القطاعات الاقتصادية الحيوية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز النظرة الإيجابية لملاك ومستأجري العقارات خلال النصف الثاني».

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