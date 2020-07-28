غرفة الشارقة تبحث توظيف التقنيات الإيطالية في الإنتاج الصناعي

المصدر: الشارقة- البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تنمية وتطوير مجالات التعاون الاقتصادي مع السفارة الإيطالية لدى الدولة، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب توظيف التقنيات الإيطالية المتقدمة في تعزيز الإنتاج الصناعي في الشارقة.

جاء ذلك خلال اللقاء التفاعلي الذي عقد مؤخراً بين عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونيكولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة، بحضور محمد العوضي مدير عام الغرفة، وفاطمة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة.

وناقش اللقاء عدداً من الموضوعات التي تسهم في دفع علاقات التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين الجانبين إلى مراحل تحقق تطلعات القطاع الخاص، وتسهم في بناء مزيد من جسور التواصل والتعاون بين الجانبين، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأحداث والفعاليات الاقتصادية، خاصة بعد العودة التدريجية للحياة الاقتصادية وبدء مرحلة التعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وأكد عبد الله العويس حرص الغرفة على دفع مجالات التعاون الاقتصادي بين الشارقة وإيطاليا إلى مراحل متقدمة، والتنسيق المتواصل لتقديم كل ما يمكن من تسهيلات ومزايا تعزز العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل والاستفادة من عضوية غرفة الشارقة الفعالة في اتحاد الغرف بالدولة والغرفة التجارية العربية الإيطالية.

كما أكد على أهمية المشاركة المتبادلة في الأحداث الاقتصادية التي تقام في كل من الشارقة وإيطاليا، مشيراً إلى أن الإمارات استطاعت المضي قدماً خلال هذه الأزمة الراهنة، وضخ العديد من المبادرات والمحفزات الاقتصادية بما يضمن استمرارية الأعمال واستقرارها.

وأكد نيكولا لينير، اهتمام بلاده بدفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين القطاعين الخاص في إيطاليا والشارقة إلى أفضل المستويات، مشيرا إلى اهتمام القطاع الخاص بإيطاليا بالمشاركة في الأحداث والفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية التي تقام في الشارقة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيطاليا 5.4 مليارات يورو خلال عام 2019، منها 3.93 مليارات يورو صادرات إيطالية للإمارات.

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