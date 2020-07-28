693 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 693 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 102 مبايعة بقيمة 189.83 مليون درهم منها 27 مبايعة للأراضي بقيمة 114.01 مليون درهم و75 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 75.82 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المرقبات تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة جزيرة 2 تلتها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7 وأخيرا مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة وادي الصفا 7.

وتصدرت منطقة نخلة جميرا المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وتلتها منطقة برج خليفة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 3 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 348.47 مليون درهم منها 40 رهن أراض بقيمة 332.08 مليون درهم و20 رهن فلل وشقق بقيمة 16.39 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 133 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 75 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 155.08 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البدع بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 45 مليون درهم.

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