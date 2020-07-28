ثبات أسعار الوقود في الإمارات للشهر الخامس

المصدر: البيان الإلكتروني

ثبتت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، أسعار البنزين والديزل خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وجاءت أسعار أغسطس 2020 شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%) مثل أسعار شهور أبريل ومايو ويونيو ويوليو، حيث يصل سعر البنزين ممتاز 1.91 درهم لتر، وسعر لتر البنزين خصوصي 95 نحو 1.80 درهم، كما استقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة اليوم أسعار الشهر المقبل على مواقعها على شبكة الإنترنت، لافتةً إلى أن تسعيرة أغسطس والشهور الأربعة السابقة عليه، تعد الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية منذ ديسمبر 2017.

ومن المقرر بدء تطبيق العمل بالتسعيرة الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق الأول من أغسطس.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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